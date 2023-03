Klaar met dat winterweer? Goed nieuws: het wordt warmer

Voor wie stiekem uitermate chagrijnig wordt van kou, (natte) sneeuw en gladde wegen, is er goed nieuws. Het wordt snel warmer!

Winterse start van maart

In de nacht van woensdag op donderdag heeft het op veel plekken gesneeuwd. Ook overdag is het raak. Het KNMI gaf zelfs voor het hele land code geel af wegens gladheid. Als je buiten loopt kan het dus weer ontzettend winters aanvoelen, net als de afgelopen dagen.

Het wordt warmer

Klaar mee? Snappen we! Gelukkig is het van korte duur. Waar we het de afgelopen dagen met 4 à 5 graden moesten doen, zal de temperatuur de komende dagen naar de dubbele cijfers klimmen. Zo begint het morgen in het zuiden van het land al met lokaal zo’n 9 à 10 graden.

Plensbuien

Ook in andere delen van het land wordt het langzaamaan warmer, met zondag en maandag als hoogtepunt. Dan kan het ook in het midden en noorden van het land 10 tot 12 graden worden. Maar of het dan écht lekker weer wordt? Dat niet. Er staan namelijk helaas flink wat plensbuien op het programma. Dat echte lenteweer laat dus nog even op zich wachten.

Maart is de beste tijd om je onkruid te verdelgen. Maar hoe kun je dat zo makkelijk en milieuvriendelijk mogelijk doen? Lieke geeft de gouden tip:

Bron: Weer.nl