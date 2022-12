Klaar met de vrieskou? Goed nieuws: na het weekend wordt het warmer

Voor die laatste groep is er goed nieuws, want na het weekend wordt het warmer!

Vrijdag

Vrijdag is het nog hartstikke koud. De temperaturen bungelen rond het vriespunt en er is zelfs hier en daar kans op een vlokje sneeuw. Wel kan in het westen van het land ’s middags het zonnetje doorkomen, waardoor het iets aangenamer voelt. In het oosten blijft het helaas grijs en kil.

Zaterdag

Ook het weekend begint grijs. Net als op vrijdag kan het zaterdag in het westen van het land ’s middags zonnig worden. ’s Avonds kan er plaatselijk een bui vallen en wordt het waarschijnlijk weer glad op de straten.

Zondag

Zondag zet de dooi in. Dat betekent dat er een einde komt aan het schaatsplezier. Het kan ’s middags zelfs zo’n 5 graden worden. Na het weekend zet die temperatuurstijging door.

Na het weekend

Zo kan het maandag rond de 8 à 10 graden worden. En dinsdag komen er nóg een paar graadjes bij en kan het plaatselijk zelfs al 12 graden worden. Wel blijft het wisselvallig en kan er af en toe een bui vallen.

Bron: Weer.nl