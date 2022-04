Klasgenootjes herkenden prins George niet

Naar verluidt zouden de leraren hier enorm opgelucht over zijn en vinden ze het ook wel grappig. Al tien keer zat prins George (8) in de klas terwijl niemand doorhad dat ze te maken hadden met de toekomstige koning.

Alle kinderen van het Britse koningshuis gaan naar verschillende scholen. Dat is het protocol. Zo overwegen William en Kate hun twee andere kinderen prinses Charlotte (6) en de zaterdag 4 jaar geworden prins Louis naar scholen in de buurt van Windsor te sturen, zo meldt The Mirror.

Zo normaal mogelijk

Destijds gingen leden van de koninklijke familie naar het Marlborough College, waar Kate ook les heeft gehad, of de Ludgrove School waar William naar toe ging.

De toekomstige koning George begon toen hij twee was op Westacre Montessori School Nursery. De hertog en hertogin van Cambridge willen dat hun kinderen een zo normaal mogelijke schoolperiode doorlopen en dat ze geen speciale behandeling krijgen van leraren en klasgenootjes.

George stond op zijn basisschool al te boek als George Cambridge. De toen koninklijke peuter hoefde dus toen al niet met ‘prins’ aangesproken te worden.

Bron: The Mirror