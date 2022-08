Klassiek, casual of bohemian: doe de quiz en ontdek welke kledingstijl bij jou past

Libelle samen met Omoda

1. Wat voor schoenen draag jij het liefst?

2. Welke look zou jij kiezen?

3. Wat vind jij het belangrijkste? Dat mijn outfit...

4. Waar houd jij het meest van?

5. Welke look zou jij kiezen?

6. Draag jij liever een stoere jeans, een fleurig rokje of een elegante pantalon?

7. Welke jas is jouw favoriet?

8. Welke look zou jij kiezen?

9. Wat maakt jouw outfit af?

The fashion store that loves you back

Al deze mooie looks vind je bij Omoda. Hier shop je handpicked items, geselecteerd door professionele fashioninkopers. En om eindeloos veel outfitinspiratie op te kunnen doen, hebben de stylisten van Omoda elk item op twee tot drie verschillende manieren gestyled en onder een passende stijl gehangen. Zo ervaar je bij Omoda persoonlijk en vakkundig stijladvies, net als in een boutique, maar dan mét de voordelen van online shoppen. Selecteer jouw favoriete stijl en laat je inspireren door de originele looks.

Is jouw oog gevallen op één van de items uit de quiz? Hier vind je alle looks: