Klassieke kerstkleur: zó ziet de kerstboom van koningin Elizabeth er dit jaar uit

Het Instagram account van The Royal Family geeft een inkijkje in de koninklijke kerst.

Kerstboom van vijftien meter

Ieder jaar wordt er een grote boom opgetuigd in het Schotse onderkomen van Hare Majesteit, koningin Elizabeth. Paleis Holyroodhouse is groot, ruim en statig en dus vraagt het om een eveneens grote kerstboom. Dit jaar prijkt er een kerstboom van maar liefst vijftien meter hoog in de galerij van het Schotse paleis.

Traditionele kleuren

De kleur van de boom is klassiek. Geen opvallende ornamenten, trendy kerstballen of ander hip spul; de boom is opgetuigd in dé traditionele kerstkleur rood. De boom is voorzien van vele lichtjes en rode kaarsjes, en er prijken heel veel rode kerstballen in, variërend van dieprood en bordeaux tot knalrood. Gouden sterren maken het geheel feestelijk af.

Kerstversieringen

Bij de foto staat geschreven dat de kerstversiering niet alleen in de entree hangt, maar dat het hele Schotse paleis in kerstsferen gehuld is. “Het paleis is verlicht met feestelijke kransen, slingers en lichtjes. En in de Royal Dining Room schittert de tafel met bloemen, kransen en gekonfijte suikervruchten”, leest het bijschrift.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door The Royal Family (@theroyalfamily) op 5 Dec 2021 om 1:20 PST

Staat jouw kerstboom ook al? Als je er langer van wil genieten moet ‘m naast heel veel liefde ook af en toe wat water geven. Maar door die takken kun je er moeilijk bij en loopt er vaak meer water langs de kluit dan erin gaat. Met deze slimme tip gaat je dat nooit meer gebeuren.

Bron: Shownieuws, Instagram