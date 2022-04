Het gebied, dat in het oosten van het land ligt, is door Russische raketten gebombardeerd. Het is al langer onrustig in Donetsk, omdat de leiders overhoop liggen met de regering. Zij willen namelijk onafhankelijk zijn.

Huisdieren in de oorlog

Het is voor veel mensen niet voor te stellen hoe het is als je woonplaats onder vuur genomen wordt. Laat staan dat er geen steen van je huis blijft staan, dat je dierbaren verliest en je huisdieren kwijtraakt. Of huisdieren hun baasje, zoals deze Japanse Akita-hond die al weken op haar mogelijk overleden eigenaar wacht. Hartverscheurend.

Puppy gered

Vlak nadat het dorp in puin ligt door een bombardement, arriveren de hulpverleners. Als zij iets horen huilen, besluiten ze om te graven in de steenresten. Ze hadden waarschijnlijk niet veel later moeten komen, of het was slecht afgelopen met de pup. Met hun handen verrichten ze vervolgens fantastisch werk, want ze weten daadwerkelijk de puppy te bevrijden uit het puin. Happend naar adem, komt het beestje onder de stenen en het stof vandaan. “Hij leeft!”, hoor je de mannen enthousiast roepen. En: “Hij heeft water nodig.”

77-jarig baasje herenigd met puppy

Alsof dat nog niet mooi genoeg is, is ook te zien hoe de hond weer herenigd wordt met zijn 77-jarige baasje. “Bedankt voor jullie snelle handelen”, hoor je hem de reddingswerkers bedanken. Hoe het beestje er precies aan toe is, is niet bekend. Hij bibbert in elk geval nog zichtbaar na in de armen van z’n eigenaar. Wat een kleine strijder. Bekijk de beelden in het filmpje hieronder.

