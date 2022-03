Kleurrijke bloemen, een laatste groet: zo nam Nederland vandaag afscheid van Piet Paulusma

De familie van Piet had van tevoren aangegeven dat het ‘erg gewenst’ zou zijn als het Nederlandse publiek kleurrijke bloemen mee zouden nemen voor bij de kist van Piet. Aan dat verzoek is massaal gehoor gegeven en al gauw ontstond er een bloemenzee rondom de kist. Verder hingen vandaag in heel Harlingen en ook in andere plaatsen in Friesland de vlaggen halfstok.

‘Hij kwam bij hen, nu willen zij naar Piet toe’

Trouwe fans van Piet schuifelen langs. Er wordt stilgestaan bij de kist, nog een laatste keer gezwaaid. Om 15:30 uur zei Omrop Fryslan-verslaggever Hayo Bootsma: “Er is in Harlingen bijna geen bloem meer te krijgen. Ik heb mensen getroffen uit Limburg, Arnhem en Den Haag. Mensen zitten drie of vier uren in de trein om in Harlingen te zijn en het moment te pakken. Dat doen ze omdat Piet daar een keer is geweest om het weer te doen. Zo bouwt hij een band op met mensen. Hij kwam bij hen en nu willen ze naar Piet toe.”

Ook voor het gebouw waar Piet zijn kantoor had, werden vandaag meerdere bossen bloemen gelegd. Een Twitteraar schreef er een mooi gedicht bij:

Vanachter het open raampje

Zwaaide hij naar iedereen

Het raam is dicht

Zijn stem stil

Een bloemenzee

Als laatste groet

Berichtjes

Op Twitter regent het verder nog berichtjes van mensen die vandaag een laatste groet hebben gebracht aan Piet, of op een andere manier hebben stilgestaan bij het afscheid:

Tijd voor Max

In Tijd voor Max werd vandaag een verslag uitgezonden van het afscheid van Piet, die video bekijk je hieronder:

Afgelopen dinsdag zond Omroep Max, de laatste televisiezender waarop Piets weerberichten te zien waren, een prachtig eerbetoon aan het leven van Piet uit. Libelle sprak Piet nog in 2018: “Ik houd van warmte, van de zon, van heerlijk tot laat in de tuin zitten met een biertje, maar mijn humeur wordt niet bepaald door de kleur van de lucht”, vertelde hij in dit interview. “Ik geniet elke dag, van de kleinste dingen.”

