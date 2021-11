Kliekje? Zó is je risotto de volgende dag nog smeuïg

Scheelt je tijd én geld, en gaat ook nog eens voedselverspilling tegen.

Smeuïg

Risotto is niet erg moeilijk om te maken. Toch zit er een belangrijke vereiste aan dit rijstgerecht, en dat is dat de rijst plakkerig en smeuïg is. Nadat het een nacht in de koelkast heeft gestaan, is er meestal echter vrij weinig van die heerlijke smeuïgheid over. Het leent zich eigenlijk dan ook niet erg goed voor opwarmen, omdat de rijst enorm gaat uitzetten als je de risotto laat staan. Hierdoor blijft het de vloeistoffen absorberen, waardoor er een kleffe portie rijst overblijft.

Risotto opwarmen

Precies zo lekker als vers wordt opgewarmde risotto niet, maar je kunt het de volgende dag wel weer smeuïg krijgen. Belangrijk is om het niet in de magnetron te zetten, maar in de pan op te warmen. Gebruik geen boter of olie, maar voeg een beetje bouillon in de pan toe. De rijst zal de bouillon opnemen, waardoor je risotto weer smeuïg wordt. Per 200 gram risotto heb je zo'n 60 milliliter hete bouillon nodig. Even goed doorroeren, en je kunt alsnog genieten van een heerlijke portie!

