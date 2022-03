Als we verschillende media moeten geloven, verblijft Charlene in een kliniek in Zürich genaamd Paracelsus Recovery. Dit is niet zomaar een kliniek, want ze laten maar twintig patiënten per jaar toe en vragen dus een flink bedrag per week. Volgens het Franse tijdschrift Here ondergaat Charlene er een intensieve behandeling, waarbij ‘alle onderliggende problemen’ gekoppeld aan haar klachten behandeld worden.

Yoga en een butler

De kliniek is daarnaast van alle gemakken voorzien. Zo krijgt Charlene maar liefst 24 uur per dag ondersteuning en krijgt ze verschillende behandelingen waaronder yoga, spirituele counseling, psycho-educatie, medische check-ups, probiotica-therapieën en persoonlijke training. Daarnaast zouden gasten gebruik mogen maken van een limousine met chauffeur, een chef-kok, een dienstbode én een butler.

Flinke penthouse

Charlene zou in de kliniek de beschikking hebben over een penthouse van maar liefst 250 vierkante meter. De penthouse heeft een luxe badkamer, een tweede slaapkamer, een keuken, therapieruimte en een prachtig uitzicht over de omgeving.

