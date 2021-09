Klusjesman Josef B. verdacht van mishandeling kinderen Ruinerwold-gezin

De Oostenrijkse zestiger werd eerder ook al verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen van Gerrit Jan van D.

Gerrit Jan van D.

Tot 2019 was het niet bekend dat er op de afgelegen boerderij meer mensen woonden dan Gerrit Jan van D. De man was de enige die op het terrein gezien werd door buren en voorbijgangers, maar al die tijd bleek er een zestal kinderen bij de man te wonen.

Afgezonderd op de boerderij

Gerrit Jan van D. kreeg in totaal negen kinderen met zijn in 2004 overleden vrouw, en met zes van hen woonde hij tien jaar lang afgezonderd op de boerderij in Ruinerwold. De kinderen bleken niet ingeschreven bij de burgerlijke stand en kwamen het terrein rondom de woning nooit af.

Niet veroordeeld

In 2019 kwam de zaak aan het licht en werd er een politie-inval gedaan. Gerrit Jan van D. werd opgepakt, maar uiteindelijk niet veroordeeld voor mishandeling omdat hij in 2016 een hersenbloeding had gehad. Praten en een strafzaak begrijpen zou voor de man onmogelijk zijn.

Kinderen

Vijf van de zes kinderen bleven ondanks de jarenlange beroving van vrijheid achter hun vader staan. Een van hen besloot wél om de boerderij te verlaten. “In mijn ervaring heeft mijn vader te veel dingen gedaan die niet te rechtvaardigen zijn. Ik woon daarom sinds kort niet meer bij hem”, sprak de zoon destijds in de spraakmakende documentaire De kinderen van Ruinerwold.

Nieuwe ontwikkeling

Nu is er een nieuwe ontwikkeling in de zaak. Het Openbaar Ministerie kwam dinsdag met een nieuwe tenlastelegging tegen de Oostenrijkse klusjesman Josef B., waarop ook mishandeling staat. Waarom deze tenlastelegging nú komt, is onduidelijk. Volgens de advocaat van Josef B., Yehudi Moszkowicz, komt die nieuwe verdenking ‘als een konijn uit de hoge hoed’, meldt ANP.

Ontkenning

Josef B. zelf ontkent enige connectie met de gehele zaak. De Oostenrijker meent dat de kinderen nooit van enige vrijheid zijn beroofd door hem of hun vader, en dat er nooit sprake is geweest van mishandeling.

Bron: Nu, Lindanieuws