Het is al de hele dag onstuimig weer, maar vanaf het begin van de avond trekt de wind echt aan. In heel het land worden zware windstoten verwacht van 75 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden mogelijk tot 100 kilometer per uur. Vanaf halverwege de avond wordt het echt oppassen geblazen: er worden windstoten van landinwaarts 100 kilometer en in de kustgebieden mogelijk 110 tot 120 kilometer per uur verwacht, die vaak gepaard gaan met stevige buien.

Geen Eunice

Wel een lichtpuntje: volgens meteoroloog Peter Kuipers Munneke zijn de weersomstandigheden niet zo extreem als vrijdag tijdens storm Eunice. Hij zegt tegen NOS: “Het gaat de hele avond heel hard waaien, maar er worden steeds kortdurende pieken van zware windstoten verwacht die ongeveer een kwartier zullen duren.” Het weerbeeld van vanavond heet dan ook nog geen storm: daarvoor moet het minimaal een uur lang gemiddeld windkracht 9 zijn.

Franklin

In het Verenigd Koninkrijk noemen ze het weerbeeld al wel een storm, genaamd Franklin. Die naam is gekozen ter nagedachtenis aan meteoroloog Frank Kroonenberg, die ruim veertig jaar bij het KNMI werkte en van 1989 tot 1990 weerman van de NOS was. Het kan zijn dat er vanavond alsnog gesproken kan worden van een storm in Nederland en vermoedelijk krijgt die dan dezelfde naam.

Bron: NOS.