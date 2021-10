Knoflookliefhebbers opgelet: dít TikTok-recept wil je proberen

De filmpjes zorgen ervoor dat veel mensen spontaan beginnen te kwijlen en eerlijk is eerlijk wij krijgen ook ineens heel veel trek in knoflook. Daarom leggen we je hier uit hoe je zelf geroosterde knoflook kunt maken.

Viral TikTok-video

Knoflook is natuurlijk heerlijk om in de pan te bakken, maar als je het in de oven doet smaakt het toch nét even anders. Het verzacht namelijk de scherpe, pittige smaak waardoor het bijna een beetje zoet wordt. Daarnaast is geroosterde knoflook voor veel mensen makkelijker te verteren dan rauwe knoflook. En hoe lekker is het bijvoorbeeld om er dan zelfgemaakte kruidenboter van te maken, zoals in het filmpje hieronder?

@jakecohen Lolol I literally accidentally deleted this video at 15 million views because I’m an idiot. ♬ Storybook - Jo Wandrini

Zó maak je zelf geroosterde knoflook

Het enige wat je hoeft te doen is je oven voor te verwarmen op 200 graden. Pak een knoflook en snijd het bovenste gedeelte van de bol af en gooi deze weg. Pel vervolgens een paar overtollige lagen schil weg maar zorg er wel voor dat de teentjes aan elkaar vast blijven. Giet vervolgens een beetje olijfolie op het uiteinde van de knoflook en wikkel de knoflook vervolgens in aluminiumfolie. Voor extra smaak kun je nog een beetje extra zout en peper toevoegen of bijvoorbeeld rozemarijn.

Leg je foliepakketje op de bakplaat en rooster het zo’n 45 tot 90 minuten in de oven. Hoe langer je het laat liggen, hoe bruiner en vloeibaarder het wordt. Zorg er wel voor dat je de buitenkant van de knoflookkop in de gaten houdt om ervoor te zorgen dat de schil niet verbrandt.

Bron: TikTok