De enquête werd gehouden onder 2000 huisdiereigenaren die ook een liefdesrelatie hadden. De 61-procentgroep gaf aan dat ze het fijn vonden dat hun huisdier stiller is dan hun partner en dat ze daarom soms liever hun dier als metgezel hebben of ermee knuffelen dan hun partner.

Beter slapen

Verder ontdekten de onderzoekers dat 40 procent van de ondervraagden beter slaapt met hun huisdier aan hun zijde dan met hun partner. Dat ligt volgens het onderzoek vooral aan het feit dat de huisdieren minder snurken en niet midden in de nacht naar het toilet gaan.

Gekke slaapplekken

Ook is er in het onderzoek gevraagd of de baasjes denken dat hun viervoeters beter slapen dan zijzelf. Zo’n 75 procent van de hondeneigenaren en 65 procent van de katteneigenaren denkt dat dat inderdaad zo is. Verder werd er nog gekeken naar gekke plekken waar huisdieren in slaap vallen, naast het bed van het baasje: 50 procent van de dieren slaapt liever op een tapijt, 35 procent op een tafel (voornamelijk katten) en 29 procent vindt het ’t comfortabelst op een stapel was (dat zijn vast ook de katten geweest).

Deze gekke slaapgewoontes hebben hun baasjes overigens ook: 30 procent van de mensen gebruikte de was weleens als kussen, 44 procent deed weleens een dutje op de vloer en 36 procent viel weleens in slaap met het hoofd op een tafel of bureau.

Bron: Martha Stewart.