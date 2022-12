Knusse Sinterklaas: de eerste sneeuw is gevallen in déze provincie

Waar we vorige maand nog voorzichtig ‘met zonder jas’ konden (2022 is tenslotte het zonnigste jaar ooit gemeten), is het nu bibberen in ons land. Afgelopen week daalde de temperatuur dusdanig, dat in Zuid-Limburg vandaag de eerste sneeuw viel.

Het kan vriezen, het kan dooien

De rest van het land moet het doen met regen, al kunnen we ook daar rekenen op winterse temperaturen. Het landelijke gemiddelde van deze tijd van het jaar is namelijk 7 graden, en daar zitten we onder. Morgen en overmorgen wordt het rond de 6 graden, maar later deze week gaat het ’s nachts mogelijk vriezen.

Bron: RTL Nieuws

