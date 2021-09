Komt ABBA ooit écht weer bij elkaar? Zangeres Agnetha geeft antwoord

Zangeres Agnetha Fältskog beantwoordt die vraag op de Zweedse radiozender Sveriges Radio.

Hologrammen

In mei 2022 jaar is ABBA te bewonderen in een speciaal gebouwd theater te Londen. Hun show ABBA Voyage gaat daar dan in première. Eerder werd echter al bekend dat de bandleden niet zélf op het podium komen te staan, maar er met hologrammen nieuwe en oude muziek ten gehore zullen brengen.

Ploeteren

Is dromen over een échte comeback, met alle bandleden in levenden lijve bij elkaar, dan ook ijdele hoop? “Ik durf het eigenlijk niet te zeggen”, zegt de 71-jarige zangeres op Sveriges Radio. “We zijn nu wat ouder en hebben allemaal onze kwaaltjes, haha. Maar we ploeteren verder. Maar ik durf het niet te zeggen, omdat het een beetje onzeker is.”

Stapje voor stapje

“Op dit moment zijn we blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen”, gaat Agneta verder, doelend op de grote show volgend jaar. “Laten we hopen dat alles goed gaat in Londen bij de première daar”, aldus Agnetha.

Bron: RTL Boulevard