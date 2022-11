Komt dat zien: Flair is vernieuwd

Van prestatiedruk tot burn-outklachten: de jonge vrouw anno 2022 worstelt regelmatig met mentale problemen. Daar mag weleens wat meer aandacht voor komen.

Vier het leven en jezelf

Onder het mom ‘fuck perfectie’ is niet alleen het jasje van Flair nieuw, maar ook de inhoud. Omdat veel jonge vrouwen van mening zijn dat er te weinig aandacht is voor mentale gezondheid in de media, maken ze er bij Flair meer ruimte voor, zo vertelt hoofdredacteur Marije Veerman.

“Door goed te luisteren, maar vooral door de jonge vrouw een podium en stem te geven. Met praktische adviezen van rolmodellen en experts willen we empoweren. Flair wordt dé plek voor de jonge vrouw die het beste uit zichzelf wil halen. Vrouwen die sterk én kwetsbaar durven zijn. Weten wat ze willen, maar soms ook niet. Dus fuck perfectie, vier het leven en jezelf.”

Wat vind je op en in de vernieuwde Flair?

Een gezonde portie zelfontwikkeling, met thema’s als zelfbeeld, (solo)seks en financiën vind je bij het jongevrouwenmerk, met inzichten van deskundigen als Steven Vreden, Renée Lamboo, Thijs Launspach en de Sekszusjes.

Verder verzorgt videocolumnist Soundos El Ahmadi de wekelijkse peptalk vol empowerment en mede dankzij de nieuwe Flair-gezichten, met onder meer genadeloos eerlijke columns van Gwen van Poorten, Lale Gül, Yuki Kempees en Libelle’s eigen Eva, valt er wekelijks genoeg te lezen, te relativeren en te lachen.

Er is nog veel meer leuks, maar daarvoor kun je het beste zelf even een kijkje nemen. Veel leesplezier.