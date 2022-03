Komt er een einde aan ‘gratis’ Netflixen? Beeld Getty Images

Komt er een einde aan ‘gratis’ Netflixen?

Het gebeurt heel veel: meeliften op het account van een familielid, buurvrouw of ex. Mogelijk is dat binnenkort verleden tijd, want Netflix wil een extra vergoeding zien van gebruikers buiten het opgegeven huishouden.