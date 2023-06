Komt er een hittegolf? Dít is de weersvoorspelling voor juli

Ga jij graag naar het strand of zwemmen in ander natuurwater? Plan die tripjes dan in de tweede helft van juli, luidt het advies van meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

Wisselvallig

In juni hebben zonaanbidders ontzettend veel geluk gehad met het weer. De voorspellingen voor de maand juli zien er ook zonnig uit, maar er staan ons ook wat regen- en onweersbuien te wachten. Vooral in de eerste twee weken.

Weersvoorspelling juli

“Juli start met Hollands zomerweer, vergelijkbaar met wat we de laatste week van juni zien”, laat Van Wezel weten. Gelukkig ligt de temperatuur wel rond de 20 à 25 graden Celsius, waardoor je lekker naar buiten kunt. De zon zal zich regelmatig laten zien, maar zo af en toe trekt er een bui over ons land.

Wanneer komen de warme stranddagen?

De zomervakantie begint voor de scholen officieel pas halverwege juli. Maar gelukkig neemt dan ook de kans op zomerse temperaturen van meer dan 25 graden toe. Toch laten de écht warme stranddagen volgens de meteoroloog nog even op zich wachten.

Pas in de laatste twee weken van juli wordt het een stuk warmer. Al lijkt de kans op een hittegolf vooralsnog klein. Maar de kans op stranddagen met zomerse tot tropische warmte is dan een stuk groter. Mocht jij niet zo goed tegen hitte kunnen, lees hier dan onze tips om koel te blijven.

Tijd om te barbecueën

Ook komende maand is het dus heerlijk weer om lekker in de tuin te barbecueën. Zelfs als je een beetje op de calorieën wilt letten, kun je gewoon gaan grillen. Zó organiseer je een gezonde én lekkere barbecue. En hier vind je alvast vijf lekkere barbecuerecepten met groenten.

Goed insmeren

Rest ons nog je eraan te herinneren om vooral goed te blijven smeren. De zonkracht ligt vaak rond de 6 à 7, waardoor een onbeschermde huid al binnen 10 tot 30 minuten verbrandt. Stop die zonnebrandcrème dus standaard in je handtas. Met deze tips ga je veilig de zon in. Oh, en goed om te weten: déze zonnebrandcrèmes komen het beste (en het slechtste) uit de test van de Consumentenbond.

Niet alleen je huid, maar ook je haar kan flink beschadigd raken door de zon. Vooral wanneer je hebt gezwommen in het zwembad of in de zee. Gelukkig kun je verkleuring van je haar voorkomen. Deskundige Floor Mulder legt uit hoe:

Bron: Weeronline