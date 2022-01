In een video licht de koning toe waarom hij de koets niet gebruikt.

Willem-Alexander wil Gouden Koets niet gebruiken

“Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden”, begint de koning zijn uitleg. “We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen. Dat geldt ook voor het koloniale verleden.”

Maar, vervolgt de koning: “Het heeft geen zin om wat gebeurd is door de bril van onze tijd te veroordelen en te diskwalificeren. Simpelweg historische objecten en symbolen verbannen is beslist ook geen oplossing.”

Nederland nog niet klaar voor Gouden Koets

Willem-Alexander legt daarna uit wat zijn plannen (niet) zijn met de Gouden Koets. “Sinds juni vorig jaar is de gerestaureerde Gouden Koets te zien in het Amsterdam Museum. Aan die expositie komt in februari een einde. De Gouden Koets zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is. En dat is nu niet het geval.”

Hij benadrukt dat alle burgers in Nederland het gevoel moeten hebben dat ze gelijkwaardig zijn en eerlijke kansen krijgen. “Alleen met mooie wetten, zoals artikel 1 van de Grondwet, zijn we er niet. Zolang er mensen in Nederland leven die dagelijks de pijn van discriminatie voelen, werpt het verleden nog zijn schaduw over onze tijd en is het nog niet voorbij.”

Moeilijke weg

Het zal lang duren voordat de Gouden Koets weer rijdt op Prinsjesdag. Willem-Alexander vertelt dat we tot verzoening moeten komen en dat de pijn in de ziel van mensen weggenomen moet worden. Ondanks dat we volgens de koning ‘daartoe in staat zijn’, is het nog een ‘lange en moeilijke weg’.

“Ik begrijp heel goed de uiteenlopende gevoelens van eenieder. Alleen als we deze weg tot verzoening samen afleggen, kan de Gouden Koets weer rijden op Prinsjesdag, de dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren.”

Bron: Koninklijk Huis