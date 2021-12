Brunopress Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koning Willem-Alexander draagt zelfde stropdas als bij geboorte Amalia

Niet alleen voor prinses Amalia, maar ook voor haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima was het vandaag natuurlijk een bijzondere dag. De twee keken vandaag vol liefde en trots naar Amalia toen zij verwelkomd werd in de Raad van State. Willem-Alexander had voor de gelegenheid zelfs een bijzondere stropdas aangetrokken.