Koning Willem-Alexander is even terug bij de marine

Even was de vorst terug bij de marine. De koning heeft namelijk zijn dienstplicht vervuld bij de marine en was in die periode bemanningslid op diverse marineschepen. In Noorwegen woonde hij zaterdag en zondag de zogenoemde Cold Response bij, een tweejaarlijkse NAVO-oefening met maar liefst ruim 30.000 deelnemers. De NAVO is een militair bondgenootschap tussen 30 landen uit Europa en Noord-Amerika, met hoofdkwartier in Brussel.

Willem-Alexander had zaterdag al een druk programma. Hij kreeg een rondleiding aan boord van het schip Zr.Ms. Rotterdam. ‘s Avonds was er een presentatie en in de nacht van zaterdag op zondag deed hij zelf ook mee aan oefening, namelijk een amfibische landing. Dat is een verplaatsing van marine-eenheden vanuit zee naar het land of andersom.

In het veld leerde de koning over tactiek en planningsuitdagingen bij zulke landingen. De overnachting was ook in het veld.

Sneeuwscooter

Ook zondag stond er nog iets op het programma. Willem-Alexander woonde zondag als afsluiting van zijn werkbezoek een gesimuleerde verplaatsing per sneeuwscooter bij. De sneeuwscooter haalde een ‘patiënt’ op en daarna was er een medische evacuatie per helikopter naar het schip Zr.Ms. Rotterdam.

Elke twee jaar doen 27 landen mee aan de Cold Response van de NAVO, waarbij samenwerken over land, zee en in de lucht wordt geoefend.

Bron: AD, Ministerie van Defensie