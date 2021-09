Koning Willem-Alexander opnieuw onder vuur: “Hoe arrogant kun je zijn?”

Waar gaat het ook alweer over?

Koning Willem-Alexander ontvangt jaarlijks maar liefst 4,7 miljoen euro subsidie om kroondomein het Loo in Apeldoorn te onderhouden. Eén van de voorwaarden van deze subsidie is echter wel dat je het gebied 358 dagen per jaar moet openstellen voor het publiek én dat je maximaal 1 hectare mag gebruiken voor privédoeleinden. De koning heeft zich hier nooit aan gehouden, want het domein gaat jaarlijks van 15 september tot 25 december op slot. Het vermoeden is dat de koning deze tijd gebruikt om te jagen in het gebied.

Subsidie kwijt

Gister werd echter besloten dat de koning vanaf volgend jaar wel aan alle voorwaarden van de subsidie moet voldoen. Mocht hij er toch voor kiezen om het kroondomein jaarlijks drie maanden te sluiten, dan ontvangt hij ook geen subsidie meer. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat de koning dit jaar nog wel gebruik gaat maken van het feit dat hij het domein mag sluiten. Vanaf volgende week gaat het namelijk weer drie maanden op slot.

Reacties Twitter

Hoewel de koning feitelijk niks strafbaars doet, vinden veel mensen het niet netjes dat hij ervoor kiest om het er dit jaar nog één keertje van te nemen. Op Twitter uiten veel mensen hun ongenoegen voor zijn besluit.

Mooi om te zien hoe onze Koning na een paar kleine missertjes er nu werkelijk alles aan doet om zijn populariteit te herstellen. #Kroondomein https://t.co/EkOu8cX45Q — Tom Kreling (@TomKreling) 9 september 2021

Koning sluit deel #Kroondomein Het Loo woensdag opnieuw af.



Tjonge, hoe arrogant kan je zijn?



Gebied is van de staat, van ons allemaal dus.

Je pakt onterecht 1 miljoen subsidie/jaar.

En sluit het af om met je vrinden te gaan jagen...#WillemAlexander https://t.co/0i9iyZZBEn — Theo Jans (@TheoJans1) 9 september 2021

Een prachtig natuurgebied waar mensen ontzettend van genieten maanden op slot gooien zodat je er ongestoord onschuldige dieren kan dood knallen.



WA is geen kroondrager, WA is een verwende jetset proleet. https://t.co/qIwJI6pBNI — Jonathan de Vrede 🚜🏛️🇳🇱🌱🌼 (@jonathan_vrede) 9 september 2021

Zijne Majesteits antenne is weer even de weg kwijt, ergens in die 4.900 hectare ‘persoonlijke levenssfeer’ vermoedelijk. https://t.co/kenwp2tFWz — Margriet Oostveen (@Oostveenm) 9 september 2021

Hoe groot is het bord voor z’n hoofd??



Koning sluit deel Kroondomein Het Loo volgende week opnieuw af /via @NOS https://t.co/vWXKHPcgRy — Joke de Bakker 🇪🇺 (@jokierotterdam) 9 september 2021

Er waren mensen die echt dachten dat de familie zich nu wat minder uit hoogte zou gaan gedragen…https://t.co/gc8bk2ePju — Wim Spijkers (@WimSpijkers) 9 september 2021

Bron: NOS, Twitter