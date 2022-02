“Koningin Elizabeth betaalt deel van kosten schikking prins Andrew” Beeld UK Press via Getty Images

Gister werd bekend dat prins Andrew (61) een schikking heeft getroffen met Virgina Giuffre (38), die een zaak tegen hem aanspande wegens seksueel misbruik. Voor Andrew en het koningshuis is de schikking een grote opluchting: hij hoeft niet meer onder ede te worden gehoord én hij ontloopt een gevangenisstraf. Hiervoor zal echter flink in de buidel moeten worden getast en de verwachting is dat zijn moeder, koningin Elizabeth (95), dit gaat doen.

Flink dokken