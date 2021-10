Koningin Elizabeth mag niet meer alleen op pad en dat zit zo

Voortaan zullen we koningin Elizabeth bij publieke gelegenheden alleen nog maar spotten met een van haar kinderen of kleinkinderen. Hiermee zou moeten worden voorkomen dat afspraken op het laatste moment geannuleerd worden omdat de Britse koningin toch niet kan gaan.

Gezondheidsproblemen

Volgens de Britse Telegraph is deze beslissing genomen nadat koningin Elizabeth afgelopen week op het laatste moment haar bezoek aan Noord-Ierland moest afzeggen. Wegens gezondheidsproblemen kon zij niet gaan. Op advies van haar artsen hield ze rust.

Een reserve-royal

Om te voorkomen dat officiële bezoeken op het laatste moment niet door kunnen gaan, is deze nieuwe regel ingesteld. Mocht de koningin vanwege haar gezondheid moeten afzeggen, dan is er altijd nog iemand anders van de royal family die de afspraak bij kan wonen.

Gezondheidsproblemen

De laatste tijd kampt koningin Elizabeth met gezondheidsproblemen. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Vorige week werd bekend dat zij een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. De koningin rust momenteel uit op Windsor Castle. Naar verluid gaat het goed met haar.

