‘Koningin Elizabeth neemt alle juridische kosten van prins Andrew op zich’

Door de misbruikzaak die in de Verenigde Staten tegen hem loopt, gaat prins Andrew (61) een financieel zware periode tegemoet. Hij heeft een peperdure advocaat in de arm genomen en de kosten zouden nu al flink oplopen. Gelukkig voor Andrew heeft zijn moeder koningin Elizabeth (95) besloten om alle juridische kosten op zich te nemen.

Dat beweert The Telegraph.

Elizabeth schiet te hulp

Koningin Elizabeth zou haar inkomen van haar hertogdom Duchy of Lancaster gebruiken om haar zoon financieel bij te staan. Andrew, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige, zou maar liefst 2000 dollar per uur kwijt zijn aan zijn Amerikaanse advocaat. Aangezien de zaak nog maanden of zelfs langer kan duren, zullen de kosten flink oplopen. Het is niet duidelijk of prins Andrew zich dit zelf niet kan veroorloven of dat Elizabeth hem simpelweg wil helpen.

Seksueel misbruik

Prins Andrew ervan beschuldigd dat hij de destijds 17-jarige Amerikaanse Virginia Giuffre heeft misbruik. Zij zou destijds ook slachtoffer zijn geweest van zakenman Jeffrey Epstein en zijn vermeende handlanger Ghislaine Maxwell. Jeffrey en Andrew waren goed bevriend elkaar.

Bron: The Telegraph