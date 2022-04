Omdat Harry en Meghan in januari 2020 afstand deden van hun koninklijke titels mogen ze geen formele rol meer vervullen tijdens het feestweekend ter ere van het platina jubileum van The Queen. Zo moeten ze bijvoorbeeld Trooping the Colour, de ceremonie ter ere van de verjaardag van Elizabeth, missen, maar mogen ze wel aanwezig zijn bij de dienst in St Paul’s Cathedral. Ook ontvingen ze een uitnodiging om met de rest van de familie op het balkon te verschijnen voor de traditionele overvlucht van de luchtmacht.

Harry en Meghan op bezoek bij koningin Elizabeth

Het zegt veel dat prins Harry en Meghan deze uitnodiging van de koningin ontvangen hebben. Volgens medewerkers zou de aanwezigheid van het stel veel betekenen voor de koningin. Vorige week maakten prins Harry en Meghan een tussenstop in Engeland voordat ze doorgingen naar de Invictus Games in Nederland. Daar brachten ze een bezoek aan de koningin en prins Charles en Camilla.

Dat bezoek heeft er dus wellicht voor gezorgd dat iedereen wat ontdooid is en zonder gedoe samen op het balkon kan verschijnen. Of Harry en Meghan ook echt aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend. Ze zouden wel beloofd hebben binnenkort weer naar Engeland te komen, mét Archie en Lilibet.

Het platina jubileum van koningin Elizabeth wordt in Engeland gevierd van 2 tot 5 juni 2022.

Bron: Telegraph.co.uk