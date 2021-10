Koningin Elizabeth zegt trip naar Noord-Ierland af om gezondheidsredenen

Volgens Sky News kreeg Elizabeth van de dokter het advies om even thuis te blijven, zodat haar gezondheid niet in gevaar zou komen. Elizabeth zou het advies met tegenzin hebben opgevolgd.

Verklaring Buckingham Palace

“Hare Koninklijke Hoogheid is in opperbeste stemming en erg teleurgesteld dat ze niet naar Noord-Ierland kan reizen”, zo staat er in de verklaring van Buckingham Palace. “Daar zou ze morgen normaal gesproken een aantal officiële taken uitvoeren. De koningin brengt een warme groet over aan de bevolking van Noord-Ierland en kijkt ernaar uit om in de toekomst het bezoek af te leggen.”

Geen cocktails meer

Een paar dagen geleden werd bekend dat Elizabeth van haar dokter het advies zou hebben gekregen om te stoppen met drinken. De koningin drinkt het liefst een martini voor het slapengaan in haar favoriete bar, maar dit zit er dus voorlopig niet in. Ook werd ze een paar dagen geleden voor het eerst in 17 jaar tijd met een wandelstok gespot.

Breaking

The Queen has cancelled plans to travel to Northern Ireland today on her doctor’s advice and is resting. It’s not covid related. At the age of 95, it’s sensible rather than serious. pic.twitter.com/5LucOZ3PGR — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 oktober 2021

Bron: Twitter