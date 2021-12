Koningin Máxima en prinses Amalia schitteren samen op munt ter ere van verjaardagen

Prinses Amalia krijgt voor haar achttiende verjaardag dan ook geen losse, eigen munt. De set van de Koninklijke Nederlandse Munt die in september verscheen bevat een munt waar Amalia samen met Máxima op staat afgebeeld en daar blijft het bij.

Set met herdenkingsmunt

De set bevat alle acht Nederlandse euromunten en daarnaast de zwaar verzilverde herdenkingsmunt met op de voorzijde van de munt het dubbelportret van koningin Máxima en prinses Amalia en op de achterkant en aantal sterren met de teksten Koningin Máxima 50 jaar en Prinses Amalia 18 jaar.

Er zijn in totaal drieduizend setjes van deze munten gemaakt, dus mocht je geïnteresseerd zijn dan moet je er snel bij zijn. Het setje is voor €29,95 te koop via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Munt ter ere van de verjaardagen van prinses Amalia en koningin Máxima. Beeld Koninklijke Nederlandse Munt

Bron: Koninklijke Nederlandse Munt