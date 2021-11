Koningin Máxima kreeg Mambo als empty nest-hondje

In één jaar tijd zwaaien koning Willem-Alexander en koningin Máxima twee dochters uit. Prinses Alexia studeert sinds september 2021 in Wales en Amalia neemt een tussenjaar. Volgens de laatste berichten vermaakt de kroonprinses zich in Amerika. Het is daardoor wel erg stilletjes in paleis Huis ten Bosch, maar daar kwam een oplossing voor.

“We hebben de labradors natuurlijk al, maar deze is nieuw”, vertelt prinses Amalia aan Claudia de Breij terwijl ze het hondje knuffelt. “Mambo is eigenlijk voor mama, omdat Alexia en ik het huis uit gaan.” De laatste gezinsuitbreiding van het gezin is een echt empty nest-hondje voor koningin Máxima. Na Luna, Nala en Skipper rent nu ook deze vrolijke snuiter door de paleisgangen.

Op 4 oktober dook Mambo ineens op in een bericht op het Instagram-account van het koninklijk huis. ‘Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het koninklijk gezin’, luidde het bericht over de komst van de viervoeter met het gekrulde haar. Na een reeks labradors is labradoodle Mambo een heel nieuw en lief gezicht binnen de hondenfamilie van de Oranjes.

