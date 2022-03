Het Rode Kruis en de gemeente Amsterdam hebben in de RAI in de hoofdstad een Humanitarian Service Point ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen hier terecht met hulpvragen en krijgen vanuit hier een plek aangeboden waar ze kunnen verblijven. Máxima ging hier woensdagmiddag in gesprek met de organisatie en sprak ook met een aantal vluchtelingen om ze een hart onder de riem te steken.

Koningin Máxima in de kleuren van de Oekrainse vlag

Koningin Máxima houdt haar Europese collega-royals goed in de gaten. Want nadat hertogin Kate, koningin Letizia van Spanje en een aantal andere royals zich kleedden in de kleuren van de Europese vlag om een statement te maken, deed onze koningin ook aan ‘flag dressing’. Máxima koos voor een complete gele outfit met daarbij een blauwe jas. Die jas leende ze van haar dochter Amalia, die de jas van Natan vorig jaar ook droeg op Koningsdag.

Beeld Brunopress/POOL/M. schoemaker

Prinses Amalia in de blauwe jas die haar moeder woensdag droeg:

Koningin Maxima met Prinses Amalia Beeld Brunopress/Mischa Schoemaker

Bron: Modekoninginmaxima.nl