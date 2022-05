Koningin Máxima straalt in schitterende japon bij 5 mei-concert Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima straalt in prachtige japon bij 5 mei-concert

Koning Willem-Alexander (55) en koningin Máxima (50) brachten vanavond een bezoekje aan het 5 mei-concert in Amsterdam en deden dat - zoals we natuurlijk gewend zijn - in stijl. Máxima droeg een prachtige japon van Natan met opvallende mouwen, terwijl Willem-Alexander voor een zwart pak ging met een blauw-gouden das.

