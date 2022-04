Het bezoek van de Indiase president en zijn vrouw is een vervolg op het staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan India in 2019. Het bezoek vindt dit jaar plaats omdat Nederland en India in 2022 stilstaan bij 75 jaar diplomatieke betrekkingen.

Aandacht voor ontvoering Insiya

Een jaar voor dat staatsbezoek in 2019 nam Nadia Rashid, de moeder van het ontvoerde meisje Insiya, een videoboodschap op voor onze koning en koningin om aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochtertje in 2016. Ook schreef ze een brief aan het koningspaar. Via de Rijksvoorlichtingsdienst liet Máxima destijds weten dat ze met haar meeleefde. Tijdens het staatsbezoek aan India zei Máxima dat ze zich als moeder niet kon voorstellen hoe je dit drie jaar lang kunt volhouden en noemde ze de ontvoering hartverscheurend.

Vorige week deed de moeder van het meisje opnieuw een beroep op onze koning en koningin. “De president van India brengt op 5 april een staatsbezoek aan Nederland. Insiya wordt nu al 5 jaar lang illegaal vastgehouden in India. Om hier aandacht voor te vragen heb ik een brief geschreven aan Koningin Máxima”, schrijft ze bij een video op Twitter. “Ik geloof dat uw steun en uw inzet Insiya terug kunnen brengen naar Nederland, naar huis”, zegt ze in die video.

Ontvoering Insiya

De toen 2-jarige Insiya werd in 2016 in opdracht van haar vader op klaarlichte dag ontvoerd vanuit het huis van haar oma in Amsterdam en overgebracht naar India. Daarvoor kregen de vader en de ontvoerders in Nederland celstraffen opgelegd, maar de vader weigert nog altijd om het meisje over te dragen aan Nederland. Het hof van Den Haag oordeelde in 2018 dat Nederland de vader niet kan dwingen om het meisje terug te laten keren naar Nederland, maar de Hoge Raad vernietigde dat oordeel en bepaalde in 2019 dat het meisje onmiddellijk terug moest komen naar Nederland. Toch blijft dit allemaal zonder gevolgen. Omdat India geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland, kan er niets gedaan worden en is het meisje nog steeds niet bij haar moeder. Nadia blijft zich dus inspannen om haar dochter terug te krijgen.

Troostende woorden

De koning en koningin leven nog steeds erg mee met de moeder. Voor de aankomst van de Indiase president en zijn vrouw, spraken ze Nadia. Ze stond te wachten bij het paleis op de Dam met een bord met de tekst: “Majesteit, excellentie, breng mijn dochter Insiya terug.” Het koningspaar nam even de tijd voor haar om hun steun te betuigen. “Dankjewel voor je brief. Als moeder kan ik me niet voorstellen waar je doorheen gaat. We zullen het zeker opnemen en blijven opnemen", sprak de koningin tegen haar. “We doen wat we kunnen", voegde de koning daar aan toe. “Je bent in ons hart.”

Koningin Maxima troost Nadia Rashid, de moeder van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

