DEVENTER, 14-09-2021, SallandKoning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens een streekbezoek aan het zuidelijk deel van Salland in Overijssel. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Het streekbezoek start in Deventer. De voormalig Hanzestad zag door de terugloop van transport via water de haven in verval raken. Het paar bezoekt o.a. het Havenkwartier Koninklijke Auping Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima verschijnt in een frisse, groene outfit bij streekbezoek in Salland

Het koningspaar is vandaag op streekbezoek in het landelijke Salland, een streek in Overijssel. Hoewel de grenzen van dit gebied niet vast zijn afgebakend, gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima in ieder geval op bezoek in Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. De kleur die Máxima droeg? Groen natuurlijk, een van haar favorieten en op dit moment helemaal in de mode.