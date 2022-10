Koningsdag wordt volgend jaar in déze stad gevierd

Koningsdag is aankomend jaar extra bijzonder, want Willem-Allexander viert op 27 april 2023 niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn tienjarig jubileum als koning.

In voor- en tegenspoed

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is vereerd dat de koning en zijn familie naar ‘zijn’ stad komen om deze bijzondere dag te vieren. “Het gemeentebestuur is blij en vereerd met de keuze voor Rotterdam. De band met het koningshuis is van oudsher sterk. Rotterdam heeft altijd op de warme belangstelling van onze vorsten kunnen rekenen, in voor- en tegenspoed. Daarom zal Rotterdam op 27 april één dag Koningsstad van Nederland zijn. Iedereen is welkom”, zegt hij.

Koning Willem-Alexander viert op 27 april 2023 zijn verjaardag met zijn familie in Rotterdam. Hij viert dan ook zijn 10-jarig koningschap.



Rotterdammers met mooie ideeën voor #Koningsdag kunnen die vanaf nu indienen via https://t.co/HOHMirX6rZ.#Koningsdag2023 @koninklijkhuis pic.twitter.com/cHEvtfuRVP — Gemeente Rotterdam (@rotterdam) 10 oktober 2022

Ideeën delen

Zoals altijd zal er op Koningsdag van alles te doen zijn in de stad waar het feest dat jaar plaatsvindt. De gemeente Rotterdam roept inwoners op om hun ideeën te delen op een daarvoor in het leven geroepen website.

Drukte in Maastricht

In 2022 was de koninklijke familie in Maastricht. Zo’n 40 duizend mensen kwamen toen op het feest af. Het was er toen volgens burgemeester Annemarie Penn zo druk dat al vlak na de middag het Vrijthof moest worden afgesloten.

