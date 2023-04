Koningspaar staat stil bij slachtoffers treinongeluk in Voorschoten: “We leven intens met hen allen mee”

Het koningspaar is in gedachten bij de slachtoffers en familie, schrijven ze onder meer.

Treinongeluk Voorschoten

Mocht je het nieuws nog niet hebben meegekregen: rond half vier vannacht ontspoorde een trein van NS bij Voorschoten, een dorp tussen Leiden en Den Haag. In de trein zaten meer dan vijftig passagiers, waarvan negentien gewond zijn afgevoerd naar ziekenhuizen. Zo’n twintig passagiers konden ter plaatsen geholpen worden en één persoon overleed. De machinist heeft enkele botbreuken opgelopen.

Een foto van de trein:

Dronefoto van de hulpdiensten aan het werk bij een ontspoorde nachttrein. Beeld ANP / ANP

Reactie van koningspaar

De Oranjes zijn geschokt door het droevige nieuws. Ze laten vanmorgen direct van zich horen op social media. ‘Met onze gedachten zijn wij bij de slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten en hun familie. Velen verkeren nu in angst en onzekerheid. Wij leven intens met hen allen mee.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 4 Apr 2023 om 0:35 PDT

“Je wordt er stil van”

Willem-Alexander heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de plek van het treinongeluk. “Je wordt er stil van”, zei hij daar.

Koning Willem-Alexander op de plek waar twee treinen tegen een bouwkraan zijn gebotst. Beeld ANP / ANP

De koning sprak in een calamiteitencontainer met de burgemeester van Voorschoten en hulpverleners over het ongeluk. Vervolgens liep hij langs het spoor om met eigen ogen het treinwrak te zien en sprak hij met een buurtbewoner die kort na de treinbotsing te hulp schoot. Willem-Alexander bedankte hem voor het opvangen van slachtoffers.

Koning Willem-Alexander op de plek waar twee treinen tegen een bouwkraan zijn gebotst. Hier loopt hij om de trein heen. Beeld ANP / ANP

Volgens de koning had het ongeluk ‘veel erger kunnen aflopen’. Hij riep experts op hun werk te laten doen en niet te speculeren over wie er schuldig is aan de treinbotsing.

Geschokt

Wouter Koolmees, directeur van NS, is geschokt over het treinongeluk en zegt dat er een degelijk onderzoek gedaan moet worden. “Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.” Een ongeval als dit ‘hoop je nooit mee te maken’, vervolgt de directeur. “Op dit moment geldt dat alle aandacht uitgaat naar het welzijn van onze reizigers en collega’s.”

Oorzaak van het ongeluk

De grote vraag is hoe zo’n verschrikkelijk ongeluk kan gebeuren. Volgens spoorbeheerder ProRail hebben dinsdagochtend zowel een passagierstrein als een goederentrein een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten geraakt.

Een deel van de trein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat, is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein brak na het ongeluk brand uit, die gelukkig op tijd werd geblust.

Bron: ANP