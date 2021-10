Getty Images Beeld Getty Images

Koninklijk bezoek: de Zweedse kroonprinses Victoria komt naar Nederland

Royal-liefhebbers kunnen hun geluk niet op: we krijgen namelijk binnenkort hoog koninklijk bezoek van de Zweedse kroonprinses Victoria (44). Op de agenda van het Zweedse hof is te zien dat de vrouw van prins Daniel op 18 en 19 november in Nederland is.