Koninklijke kersttips voor thuis: dit zijn de decembertradities van hertogin Kate

Johnny Roxburgh, de feestarchitect van de Windsors, geeft een klein kijkje in de kersttradities van de koninklijke familie.

Herinneringen

Roxburgh laat weten dat de koninklijke familie álles doet om kosten te drukken. “Ik bewaarde altijd alle versieringen, zodat ik ze er het jaar erop kon hergebruiken”, herinnert hij zich. “En ik heb zelfs een keer een grote kerstboom ontmanteld van een ander feest en opnieuw neergezet in de ballroom van het paleis. Ik voegde wat meer Engelse versieringen toe en het zag er prachtig uit.”

Met deze tips steel je de kerststijl van de koninklijke familie:

1. Deurdecoraties

Een koninklijke kerst begint bij de entree. En dat betekent dat je de deur niet moet vergeten bij het decoreren van je huis. Een mooie, grote kerstkrans zet gelijk de juiste toon. Roxburgh tipt dat goudtinten veel worden gebruikt in het koningshuis. “Combineer rood met goudkleurige decoraties in de krans om ervoor te zorgen dat het er feestelijk en stijlvol uitziet.”

2. Veilig en sfeervol licht

In het Britse koningshuis barst het van de prachtige kandelaars, kroonluchters en kerstbomen vol lampjes. Maar kaarsen? Die worden er nauwelijks meer gebruikt. Toch kan ook LED-licht hartstikke sfeervol staan, en het is nog beter voor het milieu ook. “Ze verlichten op magische wijze de eettafel zonder dat je je zorgen hoeft te maken over brandbare materialen of tafels vol kaarsvet” aldus de binnenhuisarchitect.

3. Koninklijke glazen

Wat maakt een tafel nou koninklijk? In feite is het heel simpel: hou je vooral níet in bij het dekken van de kersttafel en denk vooral aan prachtig glaswerk. Eén wijnglas voor de hele avond is passé. Als een echte royal serveer je ieder drankje in een nieuw glas. En maak het geheel af door de drankjes te serveren op een bartrolly, voor een écht stijlvol en feestelijk effect.

4. Buffet

In plaats van al het eten op tafel te zetten, kun je het beter opdienen per bord. Dat gebeurt in koninklijke sferen immers ook. Als je geen zin hebt om ober te spelen, kun je ook kiezen voor een buffet. Zo pakt ieder zelf wat hij wilt eten, en blijft de tafel netjes, overzichtelijk en niet overvol.

Er zijn veel manieren om het kerstgevoel in huis te krijgen. Een boom vol lampjes, een gedekte tafel vol heerlijk eten, cadeaus onder de boom... En ook die typische kerstgeur mag natuurlijk niet ontbreken. Zó zorg je daarvoor.

Bron: Hello Magazine