Koninklijke kiekjes: 85 jaar geleden vierden Juliana en Bernhard hun verloving

16 september 1936, precies 85 jaar geleden, stelde prinses Juliana haar kersverse verloofde prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld voor aan het Nederlandse volk. Juliana straalde die dag van blijdschap. Ze was 27, een leeftijd waarop in die tijd de meeste vrouwen allang getrouwd waren en kinderen hadden. En nu had zij eindelijk ook de man van haar dromen gevonden.

De wanhoop van Wilhelmina: was er dan nergens een prins die met haar dochter wilde trouwen?

De kroonprinses had het niet makkelijk in de jaren daarvoor. Haar moeder deed vele pogingen om haar te koppelen aan Europese prinsen. Elke keer tevergeefs. Koningin Wilhelmina had de moed al bijna opgegeven, toen die leuke Bernhard op de stoep stond. Tijdens een wintersportvakantie van de prinses met haar moeder in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, had hij zijn opwachting gemaakt. Met een bos bloemen stond hij ineens voor de deur van het landhuis waar de Nederlandse koningin en haar enige kind logeerden.

De bon vivant en de naïeve prinses

Juliana viel als een blok voor de charmeur. Of de 25-jarige Bernhard net zo verliefd was als de Prinses van Oranje, valt te betwijfelen. De bon vivant kwam uit een verarmd adellijk gezin en moest werken voor de kost. Omdat hij hield van mooie kleding, dure wijnen en sterrenrestaurants zat hij altijd in geldnood. Een huwelijk met de kroonprinses van Nederland zou hem voor altijd van zijn geldzorgen verlossen.

Bernhard: “Ik vind haar lief”

Aan vrienden vertelde de prins dat hij Juliana heel lief vond, maar hij liet diplomatiek in het midden of ze de vrouw van zijn leven was. De zeer beschermd opgevoede, naïeve Juliana had waarschijnlijk geen idee van de werkelijke reden waarom Bernhard met haar wilde trouwen. Ze hield van hem en was vol vertrouwen dat hun huwelijk een succes zou worden.

De prinses was ze dan ook dolgelukkig toen zij en haar haar verloofde door een enthousiast publiek werden toegejuicht in het Olympisch Stadion te Amsterdam.