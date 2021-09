Koninklijke kiekjes: Beatrix en Alexia, beiden sweet sixteen en een wereld van verschil

Augustus 1954 versus augustus 2021: zoek de verschillen tussen Beatrix en haar kleindochter Alexia op het moment dat ze allebei zestien jaar oud zijn.

Op dit moment beleeft prinses Alexia haar eerste week op haar nieuwe middelbare school in Wales. Beatrix zat, toen ze zestien was, op het Baarnsch Lyceum. Twee jonge vrouwen, in andere tijden en omstandigheden. Allebei zestien in de maand augustus.

Vakantie

Prinses Beatrix is in 1954 net terug uit Italië, waar ze elke zomervakantie doorbrengt in De Gelukkige Olifant, haar vaders villa in Porto Ercole. De laatste week van haar vakantie brengt ze door op kasteel Gravenstein, de zomerresidentie van de Deense koninklijk familie aan de Flensburger Fjord vlakbij de stad Sønderborg. Ze logeert er bij de ouders van een andere aanstaande koningin: de veertienjarige kroonprinses Margrethe.

Prinses Alexia is anno 2021 net terug uit Griekenland, waar ze met haar ouders, zusjes, vrienden en vriendinnen vakantie vierde in hun Griekse vakantiehuis in de Peloponnesos.

Kleding

Beatrix is gekleed in een smetteloos mantelpakje en een bloes met kanten kraagje. Haar kapsel zit keurig in de krul. Haar hofdame sjouwde vele koffers mee naar Denemarken: er wordt van de prinses van Oranje verwacht dat ze ’s ochtends een ander outfitje draagt dan ’s middags en zich elke avond verkleedt voor het diner. Zo ging dat nou eenmaal in 1954, etiquette is alles, ervan afwijken niet aan de orde.

Alexia heeft haar lange haren in een gezellige staart, draagt een cool flanellen overhemd, witte sneakers en een spijkerbroek met scheuren op de gewenste plekken. Over haar schouder hangt een gitaar. De foto is genomen door haar vader op de dag dat ze naar kostschool in Wales vertrekt.

School

Beatrix is over van 4 naar 5 gymnasium. Ze zit niet op een gewone school, maar krijgt les in het Incrementum, een deftige dependance van het Baarnsch Lyceum in een villa aan de Amalialaan in Baarn. Ze zit in de klas met zes meisjes van goeden huize die zorgvuldig zijn uitgekozen door koningin Juliana en prins Bernhard.

Alexia is ook over naar 5 gymnasium, maar gaat niet terug naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar ze vier jaar in de klas zat met kinderen uit alle lagen van de bevolking. Ze is deze week gestart op UWC Atlantic College in Wales. Een kostschool waar ze de komende twee jaar opgaat voor het Internationaal Baccalaureaat, een diploma waarmee je welkom bent op de beste universiteiten van de wereld. In het statige Harry-Potter kasteel zal ze een kamer delen met drie andere meisjes.