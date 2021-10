Koninklijke kiekjes: Claus, de grote liefde van Beatrix

Negentien jaar geleden stierf deze leuke man

Hij kon hartstikke driftig zijn, nurks en kritisch. Maar hij was ook hartelijk, attent, dol op zijn vrouw en hij begroette zijn zoons altijd met een dikke kus en een stevige omhelzing. Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg stierf negentien jaar geleden op 6 oktober 2002 aan een longontsteking en de gevolgen van de ziekte van Parkinson.

Je moest de prins niet naar de mond praten

Op maandagavond 6 september, de 95e geboortedag van de prins, schoof jongste zoon prins Constantijn aan bij de talkshow Op1 om te praten over zijn vader. “Wat ik erg aan hem waardeerde is dat hij niet hield van conformisme of al helemaal niet van mensen die hem naar de mond praatten”, vertelde Constantijn. Daarna imiteerde hij zijn vader meesterlijk, door net zoals Claus “Ik ben blij” te zeggen met een Duits accent.

Beatrix kreeg gelijk: we gingen allemaal van Claus houden

Toen Claus Von Amsberg in 1965 aan het Nederlandse volk werd voorgesteld, kreeg hij geen warm onthaal. Mensen vonden het twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog een afschuwelijk idee dat prinses Beatrix zich wilde verloven met een Duitser. De kroonprinses haalde haar eigenwijze schouders op: “Als ze Claus eenmaal kennen, gaan ze vanzelf van hem houden.” Voorspellende woorden, want haar knappe verloofde werd al gauw razend populair. Hij liep mee met de Vierdaagse van Nijmegen, leerde razendsnel Nederlands en, heel belangrijk: Beatrix en hij kregen in drie jaar tijd drie zoons.

Het gemis van een grote liefde

Zo gelukkig als de prins was met zijn vrouw en kinderen, zo ongelukkig was hij in zijn werkende leven. Als echtgenoot van de kroonprinses was het moeilijk zinnig werk te vinden. Bovendien kreeg hij ernstige depressies en serieuze gezondheidsproblemen. “Ik moet er niet aan denken hem ooit te moeten missen”, zei Beatrix ooit tegen minister-president Barend Biesheuvel. “Ik zou niet weten hoe ik zonder hem moet leven.” Helaas, de prinses was pas 64 toen ze haar grote liefde voorgoed verloor. Een enorm gemis: voor Beatrix, haar kinderen en het Nederlandse volk.