Koninklijke kiekjes: dansende Beatrix en Claus

Deze week: koning Willem-Alexander ontvangt woensdag de Surinaamse president. Wie weet denkt hij dan terug aan deze foto’s.

Verliefd in Paramaribo

Negen jaar getrouwd zijn Beatrix en Claus als ze in november 1975 dansen in Paramaribo. Ze zijn op het galabal ter ere van de eerste dag van de onafhankelijke Republiek Suriname. Dat werd in de nacht van 24 op 25 november uiteraard groots gevierd.

Zij beeldschoon, hij een knapperd

Beatrix is beeldschoon in haar lichtblauwe avondjurk van Theresia Vreugdenhil. Haar huid is gebruind, wat prachtig staat bij haar turquoise oorbellen en armband. Claus is knapper dan ooit in zijn witte tropensmoking. De hele avond dansen ze. De prinses van Oranje met onder andere Johan Ferrier, de eerste president van Suriname, prins Claus met Edmé Ferrier-Vas, de echtgenote van de kersverse premier. En met elkaar natuurlijk. Want ze zijn nog altijd straalverliefd.

Suriname, Paramaribo, 25 november 1975 Onafhankelijkheidsdag. Beeld Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

Zin in zoenen

Beatrix straalt als Claus haar in zijn armen trekt en stevig vasthoudt. Ze dansen heupwiegend de samba, fluisteren in elkaars oor en hebben overduidelijk zin om elkaar te zoenen. Ze houden zich in, zoiets deed royalty in die tijd niet in het openbaar, maar bewaren dat ongetwijfeld voor de nacht als ze weer in hun hotelkamer zijn.

(De heerlijke beelden van de dansende Beatrix en Claus zie je hier!).

De koning was een jochie van zeven

Deze week, om precies te zijn op woensdag 8 september, ontvangt koning Willem-Alexander president Santokhi van Suriname op Paleis Noordeinde. Onze koning was nog maar een jochie van zeven toen zijn ouders in Suriname feestvierden, maar hij zal ongetwijfeld de foto’s kennen.

De president een puber van zestien

De jeugd van huidige president Chan Santokhi is niet te vergelijken met die van onze koning. Hij had acht broers en zussen, zijn vader was landbouwer en havenarbeider, zijn moeder winkelbediende. De president was een zestienjarige vwo-scholier toen Suriname onafhankelijk werd en reken maar dat hij heeft deelgenomen aan het grote volksfeest dat toen losbarstte.