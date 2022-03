Koninklijke Kiekjes: de carrière van Willem-Alexander (en andere royals voordat ze hun koninklijke plicht vervulden)

Of je er nou mee wordt geboren, zoals koning Willem-Alexander of prins William, of ermee trouwt, zoals koningin Máxima of Letizia van Spanje, feit is dat het bestijgen van de troon altijd gepaard gaat met een flinke carrièreswitch. Een blik op de werklevens van deze vier gepassioneerde royals vóórdat ze een kroon op het hoofd kregen.

KIJKDUIN - In januari 2006 brengen de leden van UNSGAB o.l.v. prins Willem-Alexander een werkbezoek aan onder meer de werkzaamheden in Kijkduin ten behoeve van de versterking van de kustlijn en aan de Maeslantkering (foto) in Hoek van Holland. Beeld ANP / ANP

Willem-Alexander en zijn watercarrière

Waterbeheer. Het is misschien geen sexy onderwerp, maar wel een heel belangrijke. En onze eigen koning houdt zich er - zoals een Nederlander betaamt zou je haast zeggen - al járen mee bezig. In 1997, hij was toen dertig, werd hij lid van de Commissie Integraal Waterbeheer. Dat hij zich, gestimuleerd door prins Claus, wilde storten op het toen nog heel onbekend klinkende watermanagement, werd aanvankelijk nog een beetje weggelachen in Nederland.

Maar al snel bleek de prins sterk in wat hij deed. Het respect voor zijn vakgebied groeide en Willem-Alexander werd een specialist, met groot aanzien in binnen- én buitenland. Zo is hij beschermheer geweest van het Global Water Partnership en was hij een tijdlang voorzitter van de VN-adviesraad voor Water en Sanitatie onder Kofi Annan. Voor zijn VN-werk reisde de toen nog kroonprins regelmatig af naar het buitenland. Als koning moest hij zijn taken opgeven, officieel in elk geval. Maar, zo zei hij toen al: “Het is zo’n deel van mijn leven geworden, dat zal ik zeker niet meer kunnen loslaten.”

Prins Willem-Alexander bezoekt het Tung Lam sluis project in Da Nang. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen was het looppad naar het project slecht begaanbaar. De prins moest laarzen dragen en over houten plankieren lopen om het project goed te kunnen bekijken. Prins Willem-Alexander brengt van 10 tot en met 21 oktober 2016 een werkbezoek aan Vietnam en China. Met deze bezoeken, gericht op het waterbeheer in beide landen geeft hij invulling aan zijn beschermheerschap van het Global Water Partnership. Beeld ANP / Benelux Press

De militaire carrière van prins William

Een heel andere loopbaan wachtte prins William, aan de andere kant van de plas. Zijn oma zit nog stevig op de troon, dus hij is voorlopig nog niet aan de beurt, maar William mocht van queen Elizabeth ook niet volledig zijn pijlen richten op het leger, hoe graag hij dat ook wilde. Hij mocht in elk geval niet naar oorlogsgebieden. Na de universiteit meldde hij zich bij de militaire academie waar hij eerst cadet, toen officier en later luitenant werd. Bij de Air Force trainde hij als helikopterpiloot en als newlywed ging hij met hertogin Kate op het Welshe eilandje Anglesey wonen, waar hij trainde en later werkte als reddingspiloot. In totaal voerde hij 156 reddingsoperaties uit in zijn drie jaar in dat beroep, waarna hij ook nog twee jaar als ambulancepiloot werkte naast zijn royal taken. Pas sinds 2017 is hij fulltime in dienst van zijn oma.

De Britse prins William begint zijn nieuwe baan bij de East Anglian Air Ambulance (EAAA) op de luchthaven van Cambridge op 13 juli 2015. De voormalig RAF-helikopterpiloot zal gaat als co-piloot aan de slag en zal patiënten via de lucht naar het ziekenhuis vervoeren. Beeld ANP / AFP

De hertog van Cambridge in de helikopter van de EAAA. Beeld ANP / AFP

Koningin Máxima: raseconome

Toen Willem-Alexander in 1999 Máxima Zorreguieta leerde kennen, werkte ze voor Dresdner Kleinwort Benson, een bank op Manhattan. Ze was er vice-president Opkomende Markten. Een moeilijke titel waarachter een enorm economisch brein schuilgaat. Dat studeerde Máxima immers in Argentinië, en daar ligt haar passie. Tijdens haar verkering met de kroonprins switchte ze naar Deutsche Bank, en uiteindelijk belandde ze via die werkgever op een kantoor in Brussel.

Maar, en hier wordt het ongebruikelijk, Máxima gaf haar werk niet helemaal op toen ze prinses werd, en zelfs niet toen ze koningin werd. Ze is de enige koningin met twee banen: die als koningin naast Willem-Alexander en sinds 2009 ook die voor de VN, als speciale pleitbezorger voor inclusieve financiering. Ze reist er deze week nog voor naar New York en Washington D.C. Ze mag gerust een zwaargewicht heten. Of, zoals voormalig Wereldbank-president Jim Yong Kim het ooit verwoordde: “Als koningin Máxima langskomt, moet ik een extra dag uittrekken om me voor te bereiden. Meestal weet ze meer dan ik.”

Máxima vermoeid na een lange dag op de Deutsche Bank in Manhattan, dinsdagmiddag 7 september 1999, New York. Beeld ANP / ANP

Koningin Letizia was een topjournalist

Toen ze trouwde met kroonprins Felipe, moest Letizia Ortiz Rocasolano haar zuurverdiende carrière aan de wilgen hangen. Was ze econoom geweest zoals Máxima, dan was het wellicht anders afgelopen. Maar Letizia was een gerespecteerd journalist. Net als haar vader en haar opa voor haar.

Ze deed op de grond verslag van de oorlog in Irak en 9/11 en was onder andere te zien op CNN+ en Televisión Española, de publieke omroep van Spanje. Ze werd een beroemde Spaanse bij die omroep. Het was ook door haar werk dat ze de prins tegen het gewilde lijf liep, na een olieramp. Maar een journalist in het paleis, dat was vloeken in de kerk. Ze gaf haar carrière op voor haar prins, maar steekt haar liefde voor de journalistiek niet onder stoelen of banken en reikt nog maar wat graag journalistieke awards uit. Om er soms nog even aan te proeven, zeg maar.