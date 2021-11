Koninklijke kiekjes: het lievelingseiland van prinses Beatrix

Wat zal prinses Beatrix dat lekker vinden: de Hollande regen en druilerigheid even verruilen voor de warmte en gezelligheid van Curaçao. Vijf dagen zon, zee, strand en wuivende palmbomen. En serieuze zaken bespreken natuurlijk, want onze voormalige vorstin is weliswaar 83 maar als het even kan werkt ze nog altijd hard.

Fijn met haar vriendinnen op het strand

Als ze niet vergadert met eilandbewoners (dit jaar staan natuurbeheer, sociaal-maatschappelijke problemen en de coronacrisis op de agenda), zal Beatrix ongetwijfeld aan zee te vinden zijn. Met haar hofdames die ook goede vriendinnen zijn. En ongetwijfeld terugdenken aan alle keren dat ze de Antillen bezocht. Voor het eerst als twintigjarige jonge vrouw, later nog vele keren met haar man (weet je nog, de beroemde beelden van Beatrix met verwaaide natte haar in de storm?).

WILLEMSTAD - Prinses Beatrix op een galareceptie in Fort Amsterdam, op een reis in 1958 Beeld ANP / ANP

Duizend mooie herinneringen

In de jaren negentig, Beatrix was toen nog onze koningin, had ze zelfs een vaste vleugel in het bekende hotel Avila Beach. De koninklijke familie maakte daar vaak gebruik van. In de jaren dat prins Claus geveld werd door depressie en ziekte nam Pieter van Vollenhoven zijn neefjes Willem-Alexander, Friso en Constantijn vaak onder zijn hoede. De jongens waren nog pubers en vonden het heerlijk met hun geliefde oom naar Curaçao te gaan voor een relaxte duikvakantie. Konden ze even alle zorgen om hun vader vergeten in bijzijn van de altijd vrolijke en actieve oom Pieter en hun vier neven Maurits, Floris, Bernhard en Pieter-Christiaan.

Genoeg om aan terug te denken dus, voor prinses Beatrix. En nu maar hopen dat het deze keer niet stormt op Curaçao.