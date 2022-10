Koninklijke kiekjes: vandaag 20 jaar geleden: de uitvaart van prins Claus

Van links naar rechts: Willem-Alexander, Friso en Constantijn bij de uitvaart van hun vader. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Met z’n vier miljoenen zaten we vandaag twintig jaar geleden aan de buis gekluisterd. In de Nieuwe Kerk in Delft werd afscheid genomen van prins Claus. Het ging de boeken in als een van de indrukwekkendste momenten uit onze (recente) vaderlandse geschiedenis en werd later verkozen tot het bijzonderste moment uit het leven van prinses Beatrix.

Máxima en Beatrix bij De Nieuwe Kerk in Delft voor de uitvaart van prins Claus. Beeld UK Press via Getty Images

Sterk en emotioneel

Op die dinsdag zagen we hoe onze (toen nog) koningin heel sterk en tegelijkertijd heel emotioneel was. Ze had alles op alles gezet om haar geliefde prins een passende uitvaart te geven, dwars door alle protocollen heen. De kerk stond bijvoorbeeld vol met bloemen in wit en groen, de kleuren van het wapen van de familie Von Amsberg. De dienst was sober en modern, passend bij de tijden die nogal veranderd waren sinds de laatste koninklijke uitvaart in Nederland, die van prinses Wilhelmina in 1962.

Beatrix tijdens de uitvaart van prins Claus. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Maar evengoed was het een uitvaart vol tradities. De militaire traditie bijvoorbeeld. Hoe weinig Claus daar zelf ook mee had, er stond een erehaag van 6000 militairen langs de route van Paleis Noordeinde naar Delft. En de lijkkoets werd begeleid door nog eens 825 militairen. Maar het waren de gewone Nederlanders die in nog veel grotere getale aanwezig waren bij Claus’ afscheid.

De militaire traditie tijdens de uitvaart van prins Claus. Beeld Getty Images

Burgers legden bloemen en kaarten bij paleis Noordeinde. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

90.000 mensen op Noordeinde

We keken vanuit huis mee, zoals gezegd met vier miljoen man sterk. Maar langs de route stonden nog eens tienduizenden Nederlanders om de prins de laatste eer te bewijzen. In de dagen na zijn dood, omringd door zijn familie, kwamen er maar liefst 90.000 mensen langs op Noordeinde om afscheid van hem te nemen.

De kist van prins Claus in De Nieuwe Kerk. Beeld ANP / Benelux Press

Maar pas in De Nieuwe Kerk zagen we de impact die zijn dood had op zijn familie. Koningin Beatrix, frêle aan de arm van zoon Friso (wiens ‘goede relatie’ Mabel Wisse Smit ook in de kerk zat, zij het niet bij de koninklijke familie). Prins Willem-Alexander in tranen in de weer met zakdoekjes naast zijn kersverse vrouw Máxima. Prins Constantijn en prinses Laurentien, zichtbaar geëmotioneerde nieuwe ouders, wiens dochter Eloise nu al zonder haar opa verder moest.

De koninklijke familie tijdens de bijzetting van prins Claus in de grafkelders van De Nieuwe Kerk in Delft. Beeld ANP / ANP

Van links naar rechts: prins Constantijn, prinses Laurentien en prins Friso. Beeld Getty Images

‘Aardedonker de zon’

En dan waren er natuurlijk nog de woorden van dominee Ter Linden en Claus’ goede vriend en voormalig priester Huub Oosterhuis die ons allemaal zo raakten. “Hem overkwam het verschrikkelijkste wat een mens kan overkomen”, sprak die laatste. “Aardedonker de zon.”

De uitvaart van prins Claus in De Nieuwe Kerk. Beeld ANP / Benelux Press

Ook sprak Oosterhuis over de meerdere depressies en het lange ziekbed van de prins: “Dat alles heeft hem, zelfs in de zwaarste maanden, niet tot een bitter en cynisch mens gemaakt, en niet zielig. Alsof er iets was dat er tegen opwoog, iets dat sterker was dan de pijn. Dat was zijn gehechtheid aan het leven en zijn onvoorwaardelijke verbondenheid met U, zijn vrouw, en met jullie, zijn kinderen.”

Portret van prins Claus tijdens de uitvaart. Beeld Getty Images

Een waardig afscheid

Over de dood van Claus en de begrafenis heeft Beatrix zich maar zelden uitgelaten. Tijdens de kersttoespraak van 2002, drie korte maanden nadat ze de liefde van haar leven verloor, kwam het verdriet dwars door de camera onze huiskamers binnen toen ze sprak: “Voor mijn familie en mijzelf is dit een diep ingrijpend jaar geweest. In bruiloft, geboorte, doop en dood zijn alle fasen van het leven aan ons voorbijgegaan.”

De impact van de dood van Claus duidelijk zichtbaar. Beeld Getty Images

Tussen de regels las je haar waardering voor hoe Nederland Claus een waardig afscheid had gegeven. Beatrix: “In ons verdriet om mijn man hebben velen gedeeld. Het afscheid heeft hem als mens belicht. Zoals hij leefde vanuit zijn beginselen van waardigheid en gelijkwaardigheid, heeft hij een voorbeeld mogen zijn.”