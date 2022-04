Aan een heruitgave van Angela’s boek is een extra hoofdstuk toegevoegd over het Britse paleisleven tijdens de pandemie. HELLO! Magazine citeert een stuk: “Vanaf maart 2020 waste en stylede ik elke week het haar van de koningin. Ik trimde het zelfs als dat nodig was. Mijn team noemde het Kelly’s Salon.” Helemaal van een leien dakje ging het in eerste instantie niet. “De koningin wist dat ik nerveus was en de eerste twee weken trilde ik. Ik had haar haar maar één of twee keer eerder gedaan.”

Bijna een pro

Eigenlijk zijn de haren van koningin Elizabeth Angela’s afdeling helemaal niet. Omdat de vorstin tijdens corona maar heel weinig mensen op Windsor Castle toeliet, breidde de kleermaakster haar takenpakket uit. “Naarmate ik meer zelfvertrouwen kreeg, dacht de koningin soms dat ik een professional was. Dan riep ze: ‘Niet doen, doe het op deze manier.’ Dan dacht ik: mijn god, ik heb een gin-tonic nodig!” aldus de assistent.

Druk druk druk

Een nieuwe traditie was geboren: elke keer als Angela het kapsel van Elizabeth onder handen had genomen, dronk ze een gin-tonic. Voor sommige gelegenheden had ze echter een hele fles nodig, schrijft ze gekscherend. Televisietoespraken, bijvoorbeeld. “Toen moest ik haar haar perfect krijgen. Toen ze later ook ging zoomen, werd het helemaal druk in Kelly’s Salon. Gelukkig had ik maar één klant!”

De heruitgave van The Other Side of the Coin ligt 12 mei in de winkel. Bijzonder is dat de koninklijke familie een personeelslid voor het eerst toestemming heeft gegeven voor een dergelijk boek.

Bron: De Telegraaf