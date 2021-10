Koud en regenachtig? Dít is de weersvoorspelling voor november

“Pak je warme dekentje er maar bij en steek die kaarsjes aan, de kans is namelijk groot dat november kouder wordt dan normaal”, zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline.

Koude lucht

Hij heeft dan ook slecht nieuws voor de energierekening van veel Nederlanders. Doordat de wind voornamelijk uit het noorden- of noordwestenwind komt, wordt er koude lucht vanaf het noorden van de Atlantische Oceaan naar Nederland geblazen.

Geen vrieskou

Dat betekent veel regen, wind en bewolking in november. Wel heeft de meteoroloog goed nieuws voor alle koukleumen. Aangezien de wind over het relatief warme zeewater van de Noordzee waait, is de kans dat het volop winter wordt echter klein. Het wordt in november nog geen echte winter met vorst, sneeuw en ijs. “Vaak zijn de koudste novemberdagen juist dagen waarop het de hele dag mistig is na een koude nacht. Het kan dan zelfs de hele dag blijven vriezen. Dit jaar verwachten we dat het niet of nauwelijks tot dat soort dagen komt”, zegt Damen.

Regenachtige maand

Als we de meteoroloog mogen geloven, wordt het een regenachtige maand. De hoeveelheid neerslag en het aantal neerslagdagen is vergelijkbaar met de gebruikelijke 82 millimeter en 20 dagen regen. Gelukkig horen bij november ook rustige, zonnige dagen. Maar warme dagen van 20 graden, verwacht de meteoroloog niet helaas.

Steeds kouder

De maand begint met temperaturen rond de 11 à 12 graden. De laatste week van november wordt het niet warmer dan 7 à 9 graden. De nachten verlopen waarschijnlijk vrij normaal met aan het begin van de maand vaak minima van 5 à 8 graden en aan het eind van de maand 2 à 4 graden. Dat komt door het wisselvallige weer met regelmatig bewolking en wind. Richting het eind van de maand neemt de kans op een aantal nachten met vorst altijd toe. “Dat is dit jaar niet anders.”

Bron: Weeronline.