Krijg je niks op papier? Met déze tips maak je een mooi sinterklaasgedicht

Zo wordt dichten en rijmen een fluitje van een cent.

Bepaal het onderwerp

Bedenk van tevoren waarover je gaat schrijven. Ga je een persoonlijk gedicht maken of schrijf je liever iets over het cadeau? Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een gebeurtenis zoals de skivakantie die dit jaar alwéér in het water valt of die te gekke filmmarathon die jij en je dochter/vriendin hielden tijdens de lockdown.

Fiets er een grapje tussendoor

Eerlijk is eerlijk: de hele avond luisteren naar al die ellenlange gedichten kan soms best vermoeiend en een beetje saai zijn. Het is daarom leuk om een grap in je gedicht te verwerken. Schrijf over die keer dat je zus de taart had laten aanbranden tijdens haar verjaardag of de gigantische kerstcollectie van je tante die honderden euro’s waard is. Ga in ieder geval voor een grap waar iedereen om kan lachen, óók degene aan wie het gedicht is gericht.

Houd een rijmwoordenboek bij de hand

Vergeet uren nadenken over gevatte rijmwoorden. Als je via het online rijmwoordenboek een woord invult, krijg je een hele lijst aan rijmsuggesties. Wat rijmt er op cadeautje? Zootje, stootje, in ’t ootje mallootje, kippenpootje, pepernootje… Kun je vast iets mee.

Eindig met een clou

Een echte rijmveteraan sluit het gedicht af met een clou. Je wilt natuurlijk dat het einde blijft hangen én dat je gedicht indruk maakt. De clou kan een hint over het cadeau zijn of een andere doordenker.

Lees het gedicht hardop voor

Lees tot slot het gedicht hardop voor. Check of het gedicht lekker loopt en of de zinnen kloppen. Ja, dolfinarium rijmt op instrumentarium en solarium, maar dat betekent niet dat je het zo moet opschrijven. Het is niet de bedoeling dat degene voor wie je schrijft, struikelt over de woorden tijdens het voorlezen.

