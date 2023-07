Krijgen we de eerste zomerstorm van het jaar?

Er trekt namelijk een lagedrukgebied over ons land heen, laat weerman Jeroen Elferink van Weerplaza weten aan het AD. Daardoor gaat het woensdagochtend naar alle waarschijnlijkheid flink waaien, met windvlagen tot wel 90 of 100 kilometer per uur.

Met bakken uit de lucht

Het KNMI heeft voor bijna het hele land code geel afgegeven en daardoor wordt er woensdagochtend een zware spits verwacht. Ook zal vooral in het noordoosten van Nederland de regen met bakken uit de lucht vallen. Om het van de zonnige kant te bekijken: na een zomerse regenbui kun je genieten van het natuurverschijnsel ‘petrichor’. Oftewel: een lekkere ‘regengeur’ die op een bijzondere manier ontstaat na een droge periode.

Zomerstorm

Misschien beleven we zelfs de eerste zomerstorm van het jaar. Daarvan spreek je als het langer dan een uur windkracht 9 is. Dat is nogal lastig, want als het in zo’n stormachtig uur eventjes minder hard waait, is het meteen geen officiële zomerstorm meer.

Zonnebrillen op de neus

Hoewel we deze week flink zullen uitwaaien, blijft het aangenaam qua temperatuur, namelijk rond de 20 graden. In het weekend mogen de zonnebrillen weer uit de tas, dan wordt het tropisch warm. Het kwik tikt dan tussen de 25 en 29 graden aan.

Bron: AD.nl