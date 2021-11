Krijgen we dit jaar een strenge winter?

De eerste vorst van het seizoen werd de afgelopen weken al op verschillende plekken geregistreerd. Al kwam de temperatuur in De Bilt nog steeds niet onder het vriespunt.

Koudere lucht

Heel koud is het dan ook nog niet geweest. Maar daar komt de komende tijd verandering in. Volgens Weerplaza bouwde zich afgelopen weekend boven Scandinavië een hogedrukgebied op, waardoor er koudere lucht onze kant op komt. Al wordt het nog niet écht winter, daar is het nog te vroeg voor.

Onder nul

Komende dagen blijft de temperatuur dan ook hangen op zo’n 5 à 8 graden Celsius. Dat is iets kouder dan de gemiddelde temperatuur van 9 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 3. Op sommige plekken kan de temperatuur net onder nul komen.

Erg lang duurt die Scandinavische kou niet. In de tweede helft van volgende week komt beduidend minder koude lucht deze kant op en is de kans groot dat ook de vorst in de nachten geleidelijk afneemt of zelfs verdwijnt.

Winterweer

December staat alweer bijna voor de deur, oftewel het begin van de meteorologische winter. Toch is echt winterweer dit jaar niet aan de orde. Dat komt doordat de kou gewoonweg ontbreekt in grote delen van Europa. Kortom: we hebben slecht nieuws voor alle liefhebbers van sneeuw- en ijspret. Voor een vroege winter moet er nog héél veel gebeuren, de komende weken. Maar wat niet is, kan nog komen. Wie weet kunnen we later wél genieten van winters weer.

