Krijgen we dit jaar een witte kerst?

Ja, dat kunnen ze! Weer.nl laat weten wat we kunnen verwachten.

Definitie ‘witte kerst’

Wist je dat er pas van een witte kerst gesproken kan worden als er in De Bilt een gesloten sneeuwdek van 1 centimeter ligt op Eerste én op Tweede Kerstdag? Een paar sneeuwvlokjes op één van de dagen betekent dus niet dat het een witte kerst is. Er moet echt op beide dagen een sneeuwdek zonder gaten liggen op het meetmoment van 9 uur ’s ochtends. Sinds 1901 is dit pas acht keer gebeurd. De laatste keer was in 2010.

Kans op witte kerst dit jaar?

Maken we dit jaar kans? Een meteoroloog van Weer.nl haalt ons uit die droom: “Het wordt steeds warmer in Nederland, dus de kans dat we dit jaar een witte kerst krijgen, is klein.” Om sneeuw te krijgen moet de lucht koud en droog zijn. Sneeuw blijft pas liggen als de bodem ook koud is. Het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren.

20 sneeuwdagen per jaar

En dat is precies wat er vaak misgaat tijdens kerst. Meestal is het te warm, en als het wel koud genoeg is, valt er vaak geen neerslag. Het sneeuwt in ons land sowieso steeds minder. Gemiddeld sneeuwt het nog maar 20 dagen per jaar, een paar jaar geleden was dat nog 33 dagen. En gemiddeld blijft de sneeuw maar 10 dagen per jaar liggen.

Kleine kans

De hoop op sneeuw deze winter hoef je dus echt niet te laten varen, maar de hoop op een witte kerst waarschijnlijk wel: “Sneeuw zal in de toekomst echt nog wel eens voorkomen, maar de kans dat dit precies tijdens kerst gebeurt, is klein.”

Afwachten

De tijd zal het leren. In een maand tijd kan een hoop veranderen en meteorologen hebben het vaker mis gehad. Bovendien weet je het in Nederland maar nooit, het weer kan zo omslaan. Zo’n winterverwachting hangt namelijk van veel factoren af. Fingers crossed!

Bron: Hart van Nederland